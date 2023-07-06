الجهــاد الإسـلامـي تنعي القيادي يونس أبو العمرين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس"، المجاهد يونس نمر مصطفى أبو العمرين "أبو محمد" (67 عاماً) الذي توفي صباح هذا اليوم بمرض عضال، بعد مسيرة من الجهاد والعمل المتواصل في العديد من الملفات الوطنية والدعوية والتربوية والحركية، وقد كان متفانياً في خدمة دينه ووطنه وشعبه وقضيته.

وقالت الحركة:" إننا نودع اليوم أخاً عزيزاً وقائداً مجاهداً، تولى العديد من المسؤوليات والمواقع القيادية في العمل النقابي والتنظيمي كان آخرها مسؤول اللجنة الثقافية العامة في الحركة بقطاع غزة وعضواً في لجنة قيادة الساحة بالقطاع."

وأضافت :" نحسبه عند الله شهيداً، ونسأل الله أن يتقبله ويجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يسكنه الفردوس الأعلى."

وتابعت :"إننا إذ نعزي أنفسنا وجماهير شعبنا في محافظة خانيونس وقطاع غزة بوفاة القائد يونس أبو العمرين، فإننا نتقدم من عموم عائلته الكريمة، وأبنائه وإخوانه وأشقائه ورفاق دربه، بخالص العزاء والمواساة، راجين من الله العلي القدير أن يلهمنا جميعاً الصبر وحسن العزاء."