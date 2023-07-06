الاحتلال يزعم العثور على "طائرة مسيرة" للمقاومة في جنين

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس 6/7/2023، إن جيش الاحتلال عثر على طائرة مسيرة للمقاومة خلال العدوان على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التقديرات تشير إلى أن "المقاومين حاولوا تطوير طائرات مسيرة متفجرة لتنفيذ عمليات من خلالها".

وأشارت الإذاعة إلى أن "الطائرة المُسيرة التي عثر عليها الجيش في جنين نموذج بسيط، ويمكن طلبها عبر الإنترنت". وأضافت: "إذا تمكنوا من إرفاق متفجرات بها؛ فسيكون هناك احتمال لحدوث أضرار في حال استخدامها في العمليات".

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها الثلاثاء الماضي مخلفة 12 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 120 جريحا، بينهم نحو 20 إصابة خطيرة، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي برصاص المقاومين.