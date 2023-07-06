من هو اردا جولر جوهرة ريال مدريد الجديدة أهداف ومهارات اردا جولر ريال مدريد، في الآونة الأخيرة ضجت وسائل الاعلام التركية والإسبانية الرياضية عن ظهور موهبة كروية شابة على السطح، هذه الموهبة الكروية شبهها الكثير من الصحف والمواقع والمحللون الرياضيون بأسلوب ميسي في لعب كرة القدم، حتى قال البعض إن مستقبلا عظيما ينتظره، وباتت كبرى الأندية الأوروبية تتسابق للتعاقد معه، حتى فاز الملكي أخيراً في السباق، إنه جوهرة ريال مدريد الجديدة النجم التركي اردا جولر قادما من نادي فرنشبخه التركي بقيمة 20 مليون يورو إضافة إلى مكافأة توقيع للاعب.

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أهداف ومهارات اردا جولر يوتيوب، الحديث الكبير والمتسارع عن ظهور هذا النجم التركي الشاب ذات الـ 18 عاماً، دفع الكثير من الأندية الأوروبية للتسارع للتعاقد معه، إلا أن فاز ريال مدريد بسباق التعاقد مع اللاعب بسبب قيمة العرض المقدم إضافة إلى اختيار اللاعب نفسه، ومنذ بدء الحديث عن هذه الموهبة الكروية، بات عشاق كرة القدم يبحثون عن أهداف ومهارات اردا جولر يوتيوب، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو اردا جولر جوهرة ريال مدريد الجديدة أهداف ومهارات اردا جولر ريال مدريد.

مهارات اردا جولر تويتر

مهارات اردا جولر تويتر، ضج الحديث عبر وسائل الاعلام المختلفة عن الموهبة الصاعدة اردا جولر اللاعب التركي الشاب ذو الـ 18 عاماً، لذلك سوفق نرفق في هذه المقالة معلومات عن هذا اللاعب الشاب، أردا غولر أو جولر هو لاعب كرة قدم تركي، ولد في 25 فبراير 2005 في ألتنداغ في تركيا، يلعب كلاعب وسط هجومي مع نادي فنربخشة قبل أن ينتقل في صفقة الـ 20 مليون يورو إلى ريال مدريد الذي لم يلعن رسميا بعد عن الصفقة.

اردا جولر ويكيبيديا

اردا جولر ويكيبيديا، ولد اللاعب التركي في عام 2005 في مدينة أنقرةـ وبعد التألق في شباب نادي جينشيلبريجي المحلي انتقل للعملاق فنربخشة في عام 2021 بعد صراع شرس من كل أندية الدوري التركي الكبرى للحصول عليه كونه لاعب وسط بإمكانيات واعدة للغاية، موهبة جولر اللافتة جعلته ومن موسمه الثاني في فنربخشة يحصل على القميص رقم 10 المُجمد باسم أسطورة النادي أليكس دي سوزا ولم تمانع الجماهير في ذلك كونهم وقعوا في حب لاعبهم الشاب من النظرة الأولى، إلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: من هو اردا جولر جوهرة ريال مدريد الجديدة أهداف ومهارات اردا جولر ريال مدريد.