حزب الله يحذر من إجراءات العدو الخطيرة في بلدة الغجر ويصفها "بالاحتلال الكامل”

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس 6/7/2023، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اتخذت في الآونة الأخيرة على اتخاذ اجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله.

وأشار الحزب إلى أن هذه الاجراءات تمثلت بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان و فلسطين المحتلة، مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لإدارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيون‎ ‎‏”.

وقال البيان:" إن هذه الاجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والاخرى”.‏

‎ وختم البيان “ازاء هذا التطور الخطير فإننا ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏وندعو أيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا واعادته الى ‏الوطن”.‏