مدفعية الاحتلال تقصف أهدافًا في بلدة كفر شوبا جنوب لبنان

قال مصدر أمني لبناني اليوم الخميس 6/7/2023، أن قصفاً مدفعياً "إسرائيلياً" من مرابض موقع "الزاعورة" استهدف المنطقة الواقعة بين كفرشوبا وحلتا وكفر حمام جنوب لبنان.

وأضاف المصدر أن القذيفتين نجم عنهما أضرار مادية، فيما انتشر الجيش اللبناني في مناطق سقوط الصواريخ.

وفي وقت سابق، قالت مواقع لبنانية قالت أن صاروخاً أطلق من جنوب لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة وجيش الاحتلال أطلق قذيفتين في في سهل المجيدة.

فيما بعد نفى الإعلام العبري، أن يكون هناك إطلاق للصواريخ من لبنان تجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال موقع والاه العبري : لم يطلق صاروخ من جهة لبنان ما جرى انفجار لغم.

وعاد جيش الإحتلال، ليؤكد أن ما جرى إطلاق صاروخ سقط قرب الجدار الأمني وأنه في هذه اللحظات يرد على إطلاقه بقصف المنطقة التي أطلق منها الصاروخ.



