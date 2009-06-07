مجلة ألمانية: الفلسطينيون يستعدون لتقديم 936 دعوة قضائية ضد الجيش الإسرائيلي

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة ووكالات

أعد محامون فلسطينيون 936 دعوة قضائية ضد الجيش الإسرائيلي بسبب ارتكابه جرائم حرب خلال حملة رصاص مصبوب, ومن المحتمل أن يتم تقديم بعض هذه الدعوات أمام المحكمة الدولية في أسبانيا في إطار القانون العالمي.

ويشير التقرير الذي نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية, إلى أن الذي يقف وراء الدعوات القضائية هو المحامي "إياد العلمي", رئيس القسم القانوني في "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة.

تجدر الإشارة أن مكتب العلمي الذي تضرر خلال الحرب, مليء بالوثائق والشهادات والدعوات التي قدمها فلسطينيون ضد جرائم الحرب التي نفذتها إسرائيل, وهو الآن يريد أن يرد الدمار الذي لحق بمكتبه بشن حرب قضائية ضد إسرائيل.

إلى ذلك، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الحديث يدور على ما يبدو عن موجة دعوات قضائية لم تشهد إسرائيل لها مثيلاً من قبل, مضيفةً:" أن العلمي يحاول خلال الأشهر الأخيرة إقناع محاكم من جميع أنحاء العالم من أجل التجاوب مع دعواته".

ونقلت الصحيفة تصريحاً للعلمي جاء فيه:" إن حلمه هو أن يرى المحكمة الدولية وهي تحاكم إسرائيل على أعمالها في قطاع غزة ومسؤوليتها عن مقتل 1417 شخصاً خلال الحرب".

وأشارت إلى أن العلمي يقوم حالياً بتشغيل عشرات المحامين في النرويج وبريطانيا وإسبانيا ونيوزلندا, وذلك من أجل عرض الدعوات أمام المحاكم.

وذكرت الصحيفة أنه حسب القانون العالمي المعمول به في دول كثيرة من دول الإتحاد الأوروبي, فإنه يمكن محاكمة طرف ثالث في هذه الدول بتهم ارتكاب جرائم حرب, أو التطهير العرقي, أو التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، طارحةً -على سبيل المثال- ما قام به ستة محامين في النرويج بتقديم دعوة للمحكمة ترتكز على تجاوز حقوق الإنسان ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أيهود أولمرت, ومحاولة المحامين كذلك الحصول على أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين, بالإضافة إلى محاولة أخرى من قبل محامين في العاصمة البريطانية لندن باعتقال مسؤولين إسرائيليين خلال تواجدهم في الخارج.