مصرع 16 شخصاً بينهم أطفال بتسرب للغاز السام في إفريقيا

لقي 16 شخصاً بينهم أطفال مصرعهم وإصابة آخرين، عقب تسرب غاز في منطقة عشوائية فقيرة في جنوب إفريقيا بالقرب من جوهانسبرج.

ووقعت الكارثة ليلة الأربعاء، ويُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة التعدين غير القانوني، في مدينة أنجيلو الغير رسمية بالقرب من منطقة بوكسبورغ، شرق جوهانسبرج.

وصرّح المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي: "لدينا 16 شخصًا مؤكدة وفاتهم في الموقع، وتمكنت فرق الإسعاف من إنعاش بعض الآخرين وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأشار إلى أن أربعة أشخاص في حالة "حرجة" في المستشفى، في حين يتواجد 11 شخصًا في حالة "خطيرة ومستقرة". ومن بين القتلى خمس نساء وثلاثة أطفال.

وحسب ما قاله نتلادي: "تلقت خدمات الطوارئ مكالمة حوالي الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش بشأن انفجار غاز، لكن عند وصولهم، اكتشفوا أنه "تسرب غاز من أسطوانة" تحتوي على "غاز سام".

وقال "نظرًا لاستمرار تطور الحادث، نحن نقوم بفحص المنطقة المتأثرة بالكامل للتأكد من عدد الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى".