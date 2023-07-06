مئات البريطانيين يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال تنديداً بالجريمة والارهاب بحق جنين

تظاهر مئات البريطانيين في مناطق مختلفة من البلاد احتجاجاً على جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق جنين ومخيمها التي أسفرت عن استشهاد 12 مواطناً بينهم 5 أطفال وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي: إن مئات البريطانيين تظاهروا يوم أمس الأربعاء أمام السفارة (الإسرائيلية) في لندن للتضامن مع أهالي مدينة جنين ومخيمها، وللاحتجاج على الجريمة الصهيونية والإرهاب الذي يُمارسه جيش الاحتلال، وعلى السياسات البريطانية المؤيدة للاحتلال".

وأضاف بيراوي: أن المظاهرة تم تنظيمها من قبل المنتدى الفلسطيني بالتعاون مع عدد من المؤسسات المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، بالإضافة إلى الرابطة الإسلامية في بريطانيا وحركة "أوقفوا الحرب"، وبحضور عدد كبير من ممثلي النقابات العمالية والمؤسسات التضامنية".

وأشار إلى حضور الزعيم السابق لحزب العمال، جيرمي كوربن، الذي أكد أن ما يجري في جنين يتعارض مع جميع القوانين الدولية، وأن كيان الاحتلال هو (دولة) فصل عنصري بدون أدنى شك".

ودعا لضرورة خروج المجتمع الدولي من حالة التبرير للاحتلال، وعدم الاكتفاء بالاستنكارات الخجولة، بل اتخاذ إجراءات لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه وحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد أيضًا على ضرورة استمرار التحركات الشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والعمل بكافة الوسائل القانونية الممكنة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جنين.

ولفت بيراوي إلى أهمية إظهار الدعم لمدينة جنين ومخيمها، والعمل على رفع رايتهم ودعم حقوقهم حتى يتم تحقيق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.