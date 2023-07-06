توزيع منحة مؤسسة "بنات من أجل الحياة" لعدد من طالبات جامعة الإسراء

في إطار سعي جامعة الإسراء للتواصل مع المؤسسات الداعمة والشخصيات الوطنية المبادرة في المجتمع الفلسطيني لتوفير الدعم لطلبة وخريجي الجامعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وبتمويل كريم من مؤسسة "بنات من أجل الحياة" التي يترأسها د. عز الدين أبو عيشة تم تقديم المساعدة لعدد (16) طالبة من طالبات جــامعة الإسراء لتسديد الرسوم الدراسية المتراكمة عليهم.

وشارك في توزيع المنح الدراسية على الطالبات كلاً من أ.د عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الإسراء، ود. عز الدين أبو عيشة مؤسس ورئيس مؤسسة "بنات من أجل الحياة"، ود. علاء مطر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وأ. منذر عزام مدير شؤون الطلبة، ولفيف من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة والطالبات المستفيدات من المنحة وذويهم، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المجتمعية.

ورحب أ.د الفرا بالحضور، مشيدًا بجهود الدكتور أبو العيش في تقديم المساعدات للطالبات ودعمه لمسيرتهن التعليمية، مؤكدًا أنه يقدم مثالاً رائعاً في خدمة الوطن والمجتمع، من خلال ما تقدمه مؤسسة "بنات من أجل الحياة" من دعم ومنح تعزز فرص التعليم لدى الطالبات.

وشدد على أهمية العمل المشترك لتحسين ظروف الطالبات وتوفير الفرص الملائمة لتحقيق تطلعاتهن.

من جانبه، أكد الدكتور أبو العيش على أهمية دعم الطالبات وتقديم فرص التعليم للبنات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤسسة تم تأسيسها تخليدًا لذكرى بناته بيسان وميار وآية اللواتي استشهدن عام 2009، تكريمًا لحبهن للحياة والتعلم، وتحقيق آمالهن وأحلامهن من أجل خلق عالم أفضل تعليماً.

وفي الختام، تم توزيع المنحة على الطالبات، وسط فرحة وامتنان كبيرين من قبلهن وذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الإسراء تؤكد من خلال هذه الأنشطة على التزامها بتعزيز التعليم ودعم الشباب والشابات في مجتمعنا، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتعاون الاستراتيجي بين والجامعة وكافة المؤسسات المجتمعية والشخصيات الوطنية المبادرة، حيث تعتبر هذه المنحة فرصة قيّمة للطالبات لمتابعة تعليمهن الجامعي وتحقيق طموحاتهن المستقبلية.