سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 6 يوليو 2023 في مصر، واصل سعر الذهب اليوم في مصر الهبوط وسط موجة شراء كبيرة تحسبا لقفزة في الأسعار الأسابيع القليلة المقبلة بحسب توقعات خبراء السوق.

وخسر عيار 21 حوالي 7 جنيهات جديدة، منذ تداولات أمس والذي فقد فيه 15 جنيها، مما يضفي نوعا من الاستقرار في الأسواق المصرية وتنشيط حركة البيع والشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2535 جنيها للشراء و2523 جنيها للبيع، مقابل 2531 جنيها للشراء و2543 جنيها للبيع أمس، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1901 جنيه للشراء و1893 جنيهات للبيع، مقابل نحو 1907 جنيهات للشراء و1899 جنيها للبيع أمس

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17744 جنيها للشراء و17664 جنيها للبيع،

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2218 جنيها للشراء و2208 جنيها للبيع، مقابل 2225 جنيها للشراء و2215 جنيها للبيع أمس.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 65 إلى 125 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.

أسعار الذهب العالمية

عالميا تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون إصدار أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.