القيادي البطش: جيش العدو رأى جهنم في جنين على يد المقاتلين الأبطال

أكد القيـادي في حـركـة الجـهـاد الإسلامي خـالد البطـش أن المقاتلين في جنين يمتلكون وعي ورؤية وانتماء صادق.

وقال البطش في حديث له عبر قناة القدس اليوم الفضائية مساء اليوم الاربعاء إن جيش العدو رأى جهنم في جنين على يد المقاتلين الأبطال.

وأضاف: الأمـة عنـدما تستعيد وحدتها ستنتصر ولحين ذلك سيظل الشعب الفلسطيني يشاغل الاحتلال.

وقال إن سرايا القدس ومعها فصائل المقاومة الفلسـطينية قادرة أن تشـاغل هذا الاحتلال وحدها.

وأكد البطش أن الجهاد الإسلامي لن يخذل الشعب الفلسطيني وسيواصل القتال مع هذا المحتل

ولفت الى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تريد أن تحسم الصراع في الضفة الغربية وأن تكسر حاضنة المقاومة.

وتابع يقول: "إن جيش الاحتلال أراد أن يخرج بصورة نصر من جنين لكنه فشل"، مشيراً الى أن الاحتلال أراد خلال عدوانه الأخير على جنين أن يُحدث شرخ بين الحاضنة الشعبية والمقاومة لذلك تعمد تدمير البنية التحتية.

وقال: "الاحتلال ذهب إلى جنين للقضاء على المقاومة لكنه فشل في تحقيق ذلك".

وأكد البطش أن هناك التفاف حقيقي حول المقاومة وخياراتها وأداء مقاتلي الجهاد الإسلامي في معركتي ثأر الأحرار وبأس جنين تُحول سيكون له ما بعده.

ولفت القيادي البطش الى ان هناك التفاف حقيقي حول المقاومة وخياراتها وأداء مقاتلي الجهاد الإسلامي في معركتي ثأر الأحرار وبأس جنين تُحول سيكون له ما بعده.

وشدد على أن حركة الجهاد الإسلامي تُقدم الدعم لكل من يريد أن يُقاتل الاحتلال في الضفة الغربية.