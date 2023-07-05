طالع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 يوليو 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 يوليو 2023، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقال الريال السعودي في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث شهدت أسعار الذهب في السعودية استقرارا نسبيا بالتوازي مع انتظار المستثمرين إصدار محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب في مختلف الدول بشكل يومي، وفي هذه المقالة يرصد لكم اسعار الذهب في السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 231.49 ريال (61.73 دولار) بحسب منصة "goldprice.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 ، نحو، 202.55 ريال (54.01 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.61ريالا (46.30 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 248.27 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.01 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.64 ريال.

اسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.20 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.55 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.61 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2,379.68 ريال سعودي (634.58) دولار.

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4,726.94 ريال سعودي (1,260.52) دولار، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11,736.34 ريال سعودي (3,129.69) دولار، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 233,106.35 ريال سعودي (62,161.69) دولار.

يبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7,031.33 ريال سعودي (1,875.02) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.