قاسم: الاحتلال حاول ضرب الحاضنة الشعبية وفشل في تحقيق هذا الهدف

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الأربعاءـ أن الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة في مخيم جنين مثّلت أحد أهم أسباب الانتصار في المعركة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الجماهير هي شريكة في النضال مع المقاتلين بما تشكله من دعم حقيقي وإسناد قوي.

وقال قاسم، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الموقف البطولي لجماهير مخيم جنين دفع الاحتلال للانتقام منها في العدوان الأخير، وحاول ضرب هذه الحاضنة، إلا أن العدو فشل في تحقيق هذا الهدف، فأصبحت هذه الجماهير أكثر التصاقًا بالمقاومة والمقاتلين.