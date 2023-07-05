مؤسسات كويتية تطالب بتجريم الاحتلال دولياً

دعت مؤسسات المجتمع المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائمه المتكررة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت المؤسسات الكويتية في بيان لها إن "العالم يقف مذهولاً أمام استبداد جرائم العدو الصهيوني في مخيم جنين (شمالي الضفة الغربية)، والتي خلفت حتى الآن عشرات شهداء ومئات الجرحى، و الآلاف أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في تلك المخيمات، فلا أحد يعلم كم مره يتم تهجير هذا الشعب العربي من منازلهم".

وأضافت، أنه "في ظل هذه الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني، والتي ترقى أن تكون جريمة حرب، في خجل المجتمع الدولي لمواجهة هذا النظام المجرم، وبمؤشرات تنذر بتعطش هذا الغاصب للمزيد من إراقة الدماء، وتهجير أصحاب الارض وحرق المنازل بشكل همجي".

وأشارت إلى أنها "تقف موقفاً واضحاً ومتناغماً مع الموقف الرسمي للكويت الداعم للقضية الفلسطينية"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"وقف تسليح الكيان الصهيوني؛ الذي يستخدم ذات السلاح لقتل وتهجير المواطنين العزل".

ودعت مؤسسات المجتمع المدني الكويتية الأنظمة العربية إلى "وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعادة النظر في ذلك الموقف"، مطالبة الشعوب بـ"التضامن ودعم الأهالي في مخيم جنين وجميع الأراضي الفلسطينية".

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بشكل كامل من مخيم جنين، بعد عدوان استمر ليومين، أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة العشرات، في حين اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.