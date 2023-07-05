“إسرائيل سعيدة بقتل الأطفال”.. مذيعة بي بي سي تحرج بينيت بشأن العدوان على جنين

قالت مذيعة في "بي بي سي" البريطانية في مقابلة مع رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت إن "القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال" الفلسطينيين.

جاء ذلك في مقابلة أجراها بينيت مع المذيعة أنجانا غادغيل، ونشر مقطعا منها الأربعاء، على حسابه في تويتر.

وقالت المذيعة في المقابلة: "القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال".

ورفض بينيت حديث المذيعة، مدعيا أن "الفلسطينيين دون سن 17 عاما يطلقون النار على إسرائيليين".

وكانت المذيعة استهلت المقابلة بالقول "يصف الجيش الإسرائيلي هذه العملية بأنها “عملية عسكرية”، لكننا نعلم الآن أن الشباب يقتلون، أربعة منهم دون الثامنة عشرة".

وأضافت: "هل هذا حقًا ما خرج الجيش من أجل القيام به؟ لقتل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18؟ ".

ورد عليها بينيت: "على العكس تماما، في الواقع، جميع القتلى الـ11 هم من المسلحين". وفق تعبيره.