الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يدين العدوان "الإسرائيلي" على جنين

أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ما تقوم به قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من انتهاكات وعدوان في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها مدينة جنين ومخيمها، والقدس المحتلة.

وندد الاتحاد العام في بيان له، اليوم الأربعاء، بالعدوان "الإسرائيلي" الأخير على مدينة جنين ومخيمها، وأعمال الاحتلال الإجرامية بالأرض المحتلة، والتي تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتتالية للقوانين الدولية، فضلا عن كونها اعتداءً صارخا على كل القيم الأخلاقية والأعراف الإنسانية.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب علاء عبد الهادي، في البيان الصادر باسم الأمانة العامة للاتحاد التي تمثل عشرات الآلاف من المبدعين العرب، رفض الاتحاد لهذه الاعتداءات، مشيرا إلى أنها ما كان لها أن تحدث لولا اطمئنان إسرائيل إلى تقاعس المجتمع الدولي عن ردعها، لا سيما بعد موجات التطبيع المجاني التي تتيح للاحتلال غطاءً للقيام بالمزيد من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا، المنظمات الدولية كافة إلى النهوض بمسؤوليتها في ردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي يراد منها النيل من كرامة أبناء الأمة العربية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الغاشمة تستدعي وقفة حازمة من المنظمات الدولية والجامعة العربية.

وجدد التأكيد على أن هذه الاعتداءات لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المناضل، وأن الصمت عليها سيؤدي حتما إلى الانفجار، بحيث لا تنعم المنطقة بأي قدر من الأمن أو الاستقرار، مشددا على أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

وأشاد عبد الهادي بصمود شعبنا في مواجهة حلقات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته البغيضة، مجددا التأكيد على أن هذه الاعتداءات الغاشمة لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني العظيم وإصراره على نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.