باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي

حسم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مصير مهاجمه الشاب كيليان مبابي بعد ضبابية المشهد في الفترة الأخيرة، إما بتجديد عقده وإما الرحيل عن الفريق.

وتحدثت العديد من التقارير مؤخرًا عن مستقبل مبابي، بعد إعلانه عدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وخلال مؤتمر تقديم لويس إنريكي مدربًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان، حسم الخليفي متقبل مبابي مع الفريق الفرنسي.

وقال الخليفي: "موقفي واضح جدا.. مبابي لن يغادر مجانًا، حتى إنه قال بنفسه، إنه لن يغادر مجانًا، إذا غير رأيه فهذا ليس خطئي".

وأضاف: "عليه أن يُجدد العقد.. إذا كان كيليان يريد البقاء، فنحن نريده أن يبقى بالطبع، لكنه يحتاج إلى توقيع عقد جديد".

وتابع: "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم مجانًا.. هذا مستحيل".

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان أعلن مساء اليوم الأربعاء تعاقده مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق لويس إنريكي بعقد يمتد لعامين بعد انفصاله عن كريستوف غالتييه.

ورفض إنريكي الحديث عن كيليان مبابي في مؤتمر تقديمه، مؤكدًا أن هذه أمور احترافية وسرية لا يجب البوح بها أمام وسائل الإعلام.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، الذي توج باريس سان جيرمان به.

وكان مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وخلالها سجل 212 هدفًا وصنع 98 هدفًا آخر.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد مجددًا، منذ أسابيع، بعدما أكد اللاعب إخطاره ناديه بالرحيل، الصيف المقبل مباشرة، وعدم نيته تجديد عقده لموسم إضافي.

وفي حال عدم تجديد مبابي عقده، يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا، في يناير المقبل، ثم الانتقال إليه الصيف المقبل بشكل مجاني.