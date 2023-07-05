صحفي "اسرائيلي": العملية العسكرية الأخيرة ضد جنين لن تغيّر قواعد اللعبة

قال معلق الشؤون العربية في "القناة الـ13" العبرية تسفي يحزقلي إن العملية العسكرية الأخيرة ضد جنين لن تغيّر قواعد اللعبة؛ لأن شبّان المخيم لديهم ثقافة الجهاد، كما أنّ لديهم تكنولوجيا متطورة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري قال مساء يوم الأربعاء، بان قواته لا تمتلك الحل السحري لمواجهة المسلحين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

وقال دانيال إنه "لا يوجد حل سحري للإرهاب، ولذلك ستستمر العمليات في جنين للوصول لجميع المطلوبين"، على حد قوله.

وزعم هاجاري: "أن العملية المشتركة مع الشاباك الذي وفر معلومات استخباراتية ممتازة سمحت لقواتنا بتحييد التهديدات التي وجدناها، كما كانت هناك عمليات جوية كبيرة ودقيقة".

وأضاف هاجاري: "في النهاية علينا أن نتذكر أنه لا يوجد حل سحري للإرهاب. وهذا يتطلب منا مواصلة العمل وسنعود الى جنين حالما تكون لدينا معلومات استخبارية عن نشطاء أو مطلوبين يخططون لهجمات".