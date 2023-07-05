أسير من الداخل المحتل يتنسم غدًا الخميس عبير الحرية بعد 35 عاما

قال نادي الأسير إنّه من المتوقع الإفراج، غدا الخميس، عن الأسير البطل بشير الخطيب (60 عاما) من أراضي الداخل المحتل، ومعتقل منذ 35 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم الإفراج عنه من سجن (النقب).

وأضاف النادي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن الأسير الخطيب معتقل منذ عام 1988، وقد صدر بحقّه حكما بالسّجن المؤبد، وجرى تحديده بـ35ـ عاما عام 2012، وذلك بعد جهود قانونية.

الأسير الخطيب أب لخمسة أبناء، وجميعهم تزوجوا خلال فترة اعتقاله، واليوم له ثمانية أحفاد.

على مدار هذه السنوات، رفض الاحتلال إدراج اسمه ضمن الصفقات والإفراجات التي تمت، وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن (الدفعة الرابعة) عام 2014، إلا أن الاحتلال تنكر للاتفاق الذي تم في حينه، ورفض الإفراج عنه إلى جانب مجموعة من رفاقه القدامى.

يشار إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ قبل 1993 بشكل متواصل (23) أسيرا، منهم الأسير الخطيب، وأقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، إضافة إلى ذلك فإنّ هناك (11) أسيرا من المحررين في صفقة تبادل 2011 الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى حرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث اقتربت مجموع سنوات اعتقاله (44) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاما بشكل متواصل.