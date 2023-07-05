مستوطنون يحرقون عشرات اشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

أقدم مستوطنون على حرق عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب نابلس، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين، وأضرموا النار في حقول زراعية جنوب البلدة، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عربدة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال.

وشهدت بلدات فلسطينية في الضفة، مؤخرا، اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت النار وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإحراق منازل ومركبات وأراض زراعية وإصابة العشرات بالرصاص والاختناق.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأربعاء فلسطينية قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت صابرين جمال أبو زيد من قرية دير قديس غرب رام الله، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة.