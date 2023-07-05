"البرازيل" تتعاقد مع أنشيلوتي لتدريب منتحب السيليساو

أعلن إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لقيادة منتخب السيليساو.



ووجه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنظاره تجاه أنشيلوتي بعد رحيل تيتي عن قيادة الفريق، عقب الخروج من مونديال قطر.



وقال إيدنالدو، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "أنشيلوتي سيتولى قيادة منتخب البرازيل".



وأضاف: "سيأتي إلى هنا عقب نهاية عقده مع ريال مدريد في يونيو/حزيران المقبل، وسيبدأ مهمته معنا بكوبا أمريكا".



جدير بالذكر أن أنشيلوتي لم يسبق له تدريب أي منتخب، وسيكون عمله مع البرازيل هو الأول في مسيرته.