حادثة غريبة: وفاة مصري أثناء "الحج" كوالده وجده

تُوفي حاج مصري خلال أداء مناسك فريضة الحج، ليسير على خطى والده وجده، إذ توفيا بالطريقة ذاتها في الأراضي المقدسة في السعودية بفوارق زمنية.

ويعمل الحاج محمد سليم سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، مدير بريد إدكو المتقاعد من محافظة البحيرة شمال البلاد، سافر لأداء فريضة الحج هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته السبت، وقد نعاه أهالي مدينة إدكو مسقط رأسه.

وتحدث ابن خال المتوفى الدكتور جمال أمين قاسم عن الواقعة، قائلا: "حادثة وفاة محمد تشبه حادثة وفاة والده، الذي وافته المنية أيضا منذ أكثر من 30 عاما في أثناء رحلة الحج وكذلك جده"، بحسب "روسيا اليوم"

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تُوفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، في أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالي الحبيب الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقا".

وتابع: "وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث تُوفي هناك والده خالي سعد سليم قاسم، ووالده جدي لأمي شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطاني قاسم، أثناء الحج أيضا، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة".

وأعلنت المملكة العربية السعودية يوم 27 يونيو/حزيران 2023 أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل.