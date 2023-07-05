مشروبات تخفض الدهون الثلاثية في الجسم.. تعرف عليها!

تعد الدهون الثلاثية من أكثر المشاكل خطورة على الجسم، لتسببها فى إعاقة تدفق الدم المحمل بالأكسجين، نتيجة للانسداد الذى تسببه للشرايين والأوعية الدموية.

وأشار الأطباء إلى بعض المشروبات التى يمكن الاستعانة بها لتنظيف مجرى الدم من الدهون الثلاثية، وفقا لموقع "Medical News Today".

ولفت الأطباء إلى 5 مشروبات تعمل على خفض الدهون الثلاثية فى الدم، ومنها:

-عصير الطماطم:

يتميز باحتوائه على نسبة عالية من اللايكوبين، وهو من المركبات التى تساعد فى خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار فى الدم.

-عصير التوت:

يلعب دورا مهما فى الحد من الإصابة بانسداد الشرايين بسبب محتواها العالى من الأنثوسيانين، مما يخفض من نسبة الدهون الثلاثية ويحسن مستويات الكوليسترول الجيد.

-عصير الرمان:

يوفر عصير الرمان الحماية من انسداد الشرايين، بسبب غناه بمضادات الأكسدة التى تخفض من نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار الضار.

-عصير التفاح:

يشكل أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على البوليفينول والبكتين، وهما مركبات نشطة يساعدان فى خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم.

-عصير البرتقال بالجزر:

يحتوى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة المسؤولة عن تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.