باريس سان جيرمان يعلن إقالة مدربه "كريستوف جالتييه"

أعلن باريس سان جيرمان، بشكل رسمي عن إقالة كريستوف جالتييه من تدريب نادي العاصمة الفرنسية قبل موسم على نهاية عقده.

وكشف نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي، عن إنهاء عقد مدربه كريستوف جالتييه بالإتفاق بين الطرفين متمنيًا له التوفيق فيما هو قادم من مستقبله.

وقرر مسؤولي باريس سان جيرمان إنهاء عقد جالتييه إستعدادًا لتعيين لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق.

وتولي جالتييه تدريب باريس سان جيرمان في 5 يوليو 2022، وبعقد مدته موسمين خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وقاد جالتييه فريق باريس سان جيرمان في 50 مباراة، محققًا الفوز في 34، وخسر 10 وتعادل في 6، وأحرز الفريق معه 120 هدفًا وإستقبل 53 هدفًا.

كما قاد كريستوف جالتييه فريق باريس سان جيرمان، للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، وللمرة الـ 11 في تاريخه والثانية على التوالي، بالإضافة إلي لقب كأس الأبطال (السوبر الفرنسي) 2022.