نظام تخسيس وريجيم بعد عيد الأضحى المبارك 1444-2023- تخلص من وزنك الزائد- بعد عيد الأضحى المبارك، تسعى الكثير من النساء تحديداً لتخسيس وإنقاص الوزن واتباع ريجيم صحى للتخلص من الكيلوجرامات المكتسبة بعد انتهاء عيد الأضحى، حيث تناول معظمنا وجبات دسمة مثل الفتة والرقاق واللحوم الغنية بالدهون، وجميعها تسبب زيادة في الوزن.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نظام تخسيس وريجيم بعد عيد الأضحى المبارك 1444-2023 للتخلص من الوزن الزائد وفقد خطة النظام الغذائي الصحي بعد العيد.

نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد عيد الأضحى:

1- تجنب تناول الوجبات الدسمة

يجب تجنب تناول الوجبات الدسمة التي تم الإكثار منها خلال أيام العيد، خاصة ليلًا، حيث تقل نسبة الحرق نتيجة عدم القيام بنشاط بدنى، يفضل بدلًا من ذلك تناول المزيد من الخضراوات والفاكهة، خاصة تلك الغنية بالألياف لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول وتكبح الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة.

2- القيام بنشاط بدنى منتظم

من المهم أن تحرص على القيام بنشاط بدنى بشكل منتظم بجانب اتباع خطة نظام غذائى صحى للتخلص من الوزن الزائد، حيث تساعد التمارين الرياضية البسيطة مثل الجرى أو المشى لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا أو صعود ونزول السلالم، في نجاح خطة الدايت الخاصة بك.

3- احرصى على الوجبات الغنية بالبروتين

تناول الوجبات الغنية بالبروتين قد تساعد الجسم في استعادة قدرته على الحرق بشكل طبيعي بعد العودة من الإجازات، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة خاصة في أوقات الفراغ، لأنها قد تقودك لتناول أطعمة غير صحية تجعلك تكتسبين وزنا إضافيا وتفسد خطة الدايت لديك.

4- النوم جيدًا ليلًا

من المؤكد أن النوم جيدًا خاصة في الليل مهم جدًا لجسم صحى، إلا أنه مفيد أيضًا لنجاح خطة الدايت، حيث إن النوم لعدد ساعات كافية وبشكل منتظم يوميًا يجعلك تتخلص من التوتر والقلق اللذين يؤثران بشكل غير مباشر على زيادة وزن الجسم، حيث إن النوم جيدًا يفيد أيضًا في التخلص من الإجهاد الذي يساعد في ارتفاع هرمون الكورتيزول مما يؤدي إلى زيادة الشهية.

5- الإكثار من شرب الماء

يفضل شرب الكثير من الماء والسوائل الصحية، حيث يمنح شرب الماء الشعور بالشبع ويكبح رغبتك في تناول الطعام خاصة قبل الوجبات، وينصح بشرب 2 لتر من الماء يوميًا.