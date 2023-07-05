دعاء شهر محرم 1444-2023- دعاء مستجاب لشهر محرم- شهر محرم هو الشهر الأول في التقويم الهجري، وهو واحد من الشهور المقدسة في الإسلام. يُعتبر شهر محرم فترة حزن وذكرى للمسلمين في العديد من البلدان- كما هو بداية السنة الهجرية وفيه يستحب الدعاء، لذا نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر دعاء شهر محرم 1444-2023- دعاء مستجاب لشهر محرم.

دعاء شهر محرم

اللهمّ إنّا نسألك السّعة في الرّزق والمال والصحّة والأولاد، ونسألك الدّوام لكل عافية.

اللهمّ في هذا العام نسألك الهُدى والتُّقى والعفاف، واجعل عمرنا كلّه في طاعتك.

اللهمّ في عامك الجديد، رُدّنا إليك ردّا جميلًا واهدنا لما تُحبّ وترضى، وجنّبنا فعل كلّ ما تكره.

دعاء شهر محرم مكتوب

اللهم يا رب إنا نسالك الخير كله في هذا العام القادم ولاتحرمنا من فعل الطاعات وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الأكرمين.

سبحان اللهم وبحمدك لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت الرءوف تنزل الغيث وتقدر الأقوات قاسم المعاش قاضي الآجال رازق العباد مروي البلاد مخرج الثمرات عظيم البركات.

الهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع وحفظت عني فيه الغيبة ووقيتني فيه بلا علم مني ولا حول ولا قوة الا بك فلك الحمد على ذلك.

اللهم إنا نسأل أن يكون هذا العام عام خير وسلام وأن تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

سبحان اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت الهي موضع كل الشكوى ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظم اسمك في أهَلْ السماء واحمد فعلك في أهَلْ الأرض.

أدعية استقبال شهر محرم مكتوبه

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض.

دعاء شهر محرم 1445

اللهم أعني على نفسي وارزق نفسي هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اكتب لي الهدى في جميع أمري واجعلني رحيمًا كريمًا هيّنًا ليّنًا، اللهمَّ أنت الذي خلقتني وأنت أعلم بي من نفسي، أسألك يا إلهي أن تهدني سواء السَّبيل، وأن تُلهمني رشدي.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارئ الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.

اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين، اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلني لسواك، اللهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حول مني ولا قوة.

اللهم أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، عدل فيا قضائك، أبرئ إليك من ظلم نفسي وقسوتها وألجئ إلى حولك وقوّتك وغناك يا ذا القوة المتين، اكتب لي من الأقدار أحسنها، واجعلني في عين رعايتك يا رحيم

اللهم اكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني الشرور، واجعل لي من لدُنك سلطانًا نصيرًا يا رب يا الله.

اللهم قوني على نفسي، وعلى ذنوبي، واعصمني عنها، لأدعوك فتستجيب لي يا رب.

اللهم إني أسألك التوفيق في الدنيا والفلاح في الآخرة، اللهم وفقني في جميع شؤوني وأصلح حالي وسدد خطاي، اللهمَّ ارزقني توفيقًا من عندك وبارك لي في عملي وفي وقتي واجعل عاقبة أمري خيرًا.