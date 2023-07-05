سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق، لا يزال خبر وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المصرية منها، الفنان علاء عبد الخالق الذي بدأ مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 برفقه عدد من الفنانين، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة وذلك تماشيا مع عمليات البحث التي يتم اجراها من قبل العديد من المتابعين في الوطن العربي بحثاً عن سبب وفاة الفنان علاء عبد الخالق، والذي أصدر أول ألبوم له عام 1985 والذي ساهم المطرب حميد الشاعري في توزيعه وإصداره، وشاركه في أداء أغنية بكبك كون.

سبب وفاة الفنان علاء عبد الخالق

وفي مقالنا سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق، فقد اختفى الفنان عبدالخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان "عين بعين".

والفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، في 23 فبراير 1964، وتخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم "الكاسيت" في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق

وكما أوضحنا لكم في مقالنا سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق، فقد ولد عبد الخالق في الثالث والعشرين من شباط/فبراير 1964، وتخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

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وفي العام 1985، أطلق الفنان علاء عبد الخالق أول ألبوماته بعنوان "مرسال"، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحانًا وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية، واستمر تعاونهما الفني في ألبوم وياكي، والذي طرح العام 1987، وألبوم عشانك، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات راجعلك، هتعرفيني، اتغيرتي، مكتوب، لازم، طيارة ورق، الحلم، الليلة، عين ب عين، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق





من هو الفنان علاء عبد الخالق

وضمن مقالنا سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق، وفي عام 1985 أصدر أول ألبوم غنائي له بعنوان "مرسال" بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري، وقدم عددا من الألبومات والأغاني الناجحة منها: "طيارة ورق، لازم، الحلم، الليلة، الحب بحر، بحبك باستمرار، داري"

في بداية الألفينات توقف عن الغناء بسبب أزمة صحية أثرت على أحباله الصوتية، وفي مايو الماضي كان آخر ظهور للفنان الراحل الذي احتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم التسعينات أبرزهم: هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، ورحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 59 عاما.

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ما سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق

وفي مقالنا الذي حمل عنوان سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق، سنتعرف معكم متابعين الكرام عن سبب وفاة الفناة علاء عبد الخالق، فبحسب مصادر عائلية مقربة من الفنان علاء عبد الخالق، فإن سبب وفاة الفنان علاء عبد الخالق هو ضعف الأحبال الصوتية، مرض علاء عبد الخالق الذي أبعده عن الغناء خلال الفترة الماضية، حيث أصيب الراحل بضعف في الأحبال الصوتية الأمر الذي أدى إلى التوقف عن الغناء، كما تسبب المرض في اصابته بحالة نفسية سيئة.

كما أصيب الفنان علاء عبد الخالق بضعف في الرؤية والبصر الأمر الذي اجبره على ارتداء نظارة شمسية

ما هو مرض علاء عبد الخالق

وفي قمالنا سبب وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق، من هو مرض الفنان علاء عبد الخالق، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم السيرة الذاتية للفنان علاء عبد الخالق وسبب وفاة الفنان علاء عبد الخالق: