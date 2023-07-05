الرئيس الروسي السابق: استخدام النووي ليس ممكناً فحسب بل محتمل

أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، أن "صراع الفناء النووي ليس ممكناً فحسب، بل محتمل أيضاً"، مشيراً إلى وجود سببين وراء ذلك على الأقل.

وقال ميدفيديف خلال مقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا":" إن العالم في مواجهة أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الكاريبي، لأن خصومنا قرروا حقاً هزيمة أكبر قوة نووية وهي روسيا"، وتابع "إنهم بلا شك حمقى متعثرون، لكن هذا هو الحال تماماً".

وأضاف:" أن روسيا ستحقق هدفها بالقضاء على تهديد عضوية أوكرانيا في الناتو"

وتابع ميدفيديف :"هدفنا بسيط، وهو القضاء على تهديد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الاطلسي، وسوف نحقق ذلك".

وحذر ميدفيديف من أنه في حالة نشوب حرب عالمية ثالثة، لن يكون هناك فائزون، قائلاً:" أنه سيكون هناك شتاء نووي وأوبئة ومجاعة على الأرض".