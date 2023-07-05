التعليم تنعى 3 من طلابها استشهدوا جراء العدوان على جنين

نعت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة طلاب استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي استمر ليومين.

وقالت "التعليم" في بيان، إنّ الشهداء هم عبد الرحمن حسن صعابنة من مدرسة ذكور فحمة الثانوية، ومصطفى قاسم من مدرسة ذكور فرحات الثانوية، ومجدي عرعراوي من مدرسة ذكور جنين الثانوية.

وأشارت إلى أنّ الشهيد "عرعراوي" هو أحد طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام، وقد انتهى من تقديم اختباراته يوم 28 حزيران/ يونيو المنصرم.

وانسحب جيش الاحتلال من مخيم جنين قُبيل منتصف ليلة الأربعاء، بعد عدوان استمرّ يومين شارك فيه أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 12 شخصًا، بينهم أربعة أطفال، وإصابة العشرات، بينهم أكثر من 20 بحالة خطيرة، بالإضافة بالإضافة لدمار كبير لحق بالبنية التحتية والطرقات وشبكات المياه ومنازل المواطنين.