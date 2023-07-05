سرايا القدس-كتيبة عقبة جبر تعلن مسؤوليتها عن استهداف (حاجز dco) ومستوطنة (الفيرد)

أعلنت سرايا القدس-كتيبة عقبة جبر، ظهر اليوم الأربعاء5/7/2023م، مسؤوليتها عن استهدفت (حاجز dco) ومستوطنة (الفيرد) بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نفذ جند الكتيبة الأبطال عملية اطلاق نار مزدوجة فجر يوم الثلاثاء 4/يوليو/2023م استهدفت (حاجز dco) ومستوطنة (الفيرد) في تمام الساعة 03:35 بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر رداً على العدوان بحق أهلنا في جنين"، مبينة أن العملية مصورة.

وفيما يلي نص البلاغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر

نفذ جند الكتيبة الأبطال عملية اطلاق نار مزدوجة فجر يوم الثلاثاء 4/يوليو/2023م استهدفت (حاجز dco) ومستوطنة (الفيرد) في تمام الساعة 03:35 بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر رداً على العدوان بحق أهلنا في جنين (والعملية مصورة)

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس كتيبة عقبة جبر