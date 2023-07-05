د. الهندي: العدوان على جنين بدأ بهدف اجتثاث المقاومة وانتهى بفشل ذريع

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023: إن العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، بدأ بهدف اجتثاث المقاومة في المخيم، وانتهى بإمكانية الدخول مجدداً إلى جنين.

وأضاف الهندي في تغريدة جديدة له: "هذه هي "إسرائيل" يا عرب، عملية استعراضية باءت بالفشل، والكذب يطفو على ألسنة قادة العدو: إذ بدأ العدوان بهدف اجتثاث المقاومة وانتهى بإمكانية الدخول مجدداً إلى جنين".

وتابع: " العدوان الإسرائيلي بدأ بادعاء قصف ((مقر لغرفة العمليات المشتركة)) وانتهى بالفشل في استهداف أو إصابة أو اعتقال أي من المطلوبين.

وأكمل قائلا: "بدأ بتحديد مئات المُسلحين كأهداف، وانتهى بـ ١٢ شهيداً جلهم من المدنيين وبعضهم أطفال، هذه هي "إسرائيل".

وكبد مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلال العدوان على المخيم، إذ فجروا عشرات العبوات الناسفة شديدة الانفجار بالآليات العسكرية أدت إلى إصابة ومقتل عدد من الجنود الصهاينة.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها عن ارتقاء 12 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في المخيم، لكن كتيبة جنين ألحقت خسائر فادحة في صفوف جنود وآليات الاحتلال.

