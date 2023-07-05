الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال المجاهد المحرر محمد هاني صومان (28 عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة الفواغرة بمدينة بيت لحم المحتلة.

والمجاهد محمد صومان تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، كما تعرض للاعتقال لدى أجهزة أمن السلطة حيث كان اَخرها في 2 فبراير/ شباط 2023م، وهو شقيق الأسير إبراهيم صومان (33 عاماً) المعتقل بتاريخ 15-11-2021م والمحكوم بالسجن لمدة 22 شهراً بعد تأجيل محاكمته 7 مرات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال والملاحقة بحق كوادر الجهاد والمقاومة في محافظات الضفة الغربية المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.