الجبهة الشعبية تجدد تأكيدها: جنين خاضت ملحمة بطولية ترسم معالم طريق الانتصار على الاحتلال

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، تأكيدها على أن أهالي مدينة جنين ومخيمها خاضوا ملحمةً بطولية سترسم معالم طريق الانتصار حتماً على هذا العدو الصهيوني،

وأضافت الجبهة الشعبية، في بيان لها، أن جنين ستظل شوكة في حلق العدو الصهيوني، كما وستظل المقاومة بكل تشكيلاتها وبكل الساحات وفية لدماء الشهداء، حاضرة وجاهزة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن المقاومة ستواصل تطوير امكانياتها وقدراتها، مشيرةً إلى أن ما حدث في جنين سيتكرر في مدن ومخيمات أخرى سيجني من خلالها المزيد من العار والهزيمة.

إليك تصريح صحفي صادر عن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :

في ضوء اندحار العدو الصهيوني من مخيم جنين بعد تكبده خسائر كبيرة وفشله في تحقيق أهدافه نتيجة صمود وصلابة المقاومة الفلسطينية، صرح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر بما يلي:

أولاً/ نتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

ثانياً/ تحية خاصة إلى المقاتلين الأبطال بمختلف تشكيلاتهم العسكرية على مقاومتهم وتصديهم للعدوان وإفشال أهدافه؛ فقد شَكّل نجاح المقاومة في استدراج الاحتلال وإدارة المعركة بابتداع تكتيكات جديدة ساهمت في تقليل الخسائر فشلاً ذريعاً للاحتلال في القضاء على المقاومة باستخدام القوة العسكرية.

ثالثاً/ نشيد بأبناء شعبنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد ومقاومتها الباسلة، على توحدهم في صد العدوان، فعلى الرغم مما تعرضت له المدينة ومخيمها من عدوان صهيوني شامل براً وجواً، وارتكابه مجازر بحق المدنيين، إلا أن جنين كعادتها أثبتت أنها خزان الثورة وبؤرة أساسية للمقاومين وعش الدبابير التي شَكّلت وما زالت مصدر ازعاج واستنزاف دائم للاحتلال.

رابعاً/ نعُبّر عن افتخارنا واعتزازنا بأبناء شعبنا في مخيم جنين الذين شَكلّوا حاضنة شعبية متماسكة معنوياً وتعبوياً ووطنياً، رغم كل أشكال العدوان والقصف والتهجير التي تعرضوا لها أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وتضحويتهم الكبيرة، ونعاهدهم بأن شعبنا وقواه ومقاومته لن يتخلوا عن واجباتهم تجاههم، وهذا يفرض على الجميع إنهاء معاناتهم وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

خامساً/ من الضروري استثمار ما تحقق في جنين من هزيمة لمخططات الاحتلال وانتصار ميداني للمقاومة في المضي قدماً من أجل تشكيل جبهة مقاومة موحدة ضد الاحتلال تَتحمّل مسؤولية حماية المشروع، والتصدي لجرائم الاحتلال ومخططاته العدوانية تجاه شعبنا.

وفي الختام، نجدد تأكيدنا على أن شعبنا في مدينة جنين ومخيمها خاضوا ملحمةً بطولية سترسم معالم طريق الانتصار حتماً على هذا العدو الصهيوني، وأن جنين ستظل شوكة في حلق العدو الصهيوني، وستظل المقاومة بكل تشكيلاتها وبكل الساحات وفية لدماء الشهداء، حاضرة وجاهزة للدفاع عن أبناء شعبنا، ومواصلة تطوير امكانياتها وقدراتها، فما حدث في جنين سيتكرر في مدن ومخيمات أخرى سيجني من خلالها المزيد من العار والهزيمة.