روايات صهيونية ملفقة حول سبب مقتل أحد جنوده  في جنين …والاحتلال يصف العملية بالمعقدة

تضاربت التصريحات من القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن سبب مقتل الجندي الإسرائيلي في جنين بالأمس ، حيث نقلت القناة ال13 العبرية عن قادة الاحتلال أن الجندي الذي قُتل في جنين بالأمس قد يكون أصيب بشظية عبوة ناسفة.

في حين قال موقع يديعوت: إن الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية تعرض الجندي الذي قتل في جنين بالأمس جراء تعرضه لإطلاق النار بالخطأ من أحد الجنود خلال الاشتباكات العنيفة مساءً عند الانسحاب.

ومن جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن العملية العسكرية في جنين ومخيمها كانت معقدة في منطقة صعبة.

ويشار إلى أن الاحتلال نفذ عدواناً على مخيم جنين أدى لاستشهاد 12 مواطناً وإصابة 140 آخرين بينهم 25 خطيرة ، وسط مقاومة باسلة من كتيبة جنين والمقاومين الذين تصدوا للمقتحمين ونصبوا الكمائن ، وأطلقوا على عمليتهم بأس جنين والتي أدت لمقتل جندي وإسقاط 5 مسيرات وإعطاب عدة آليات ، وتحقيق مزيد من الخسائر يتكتم عليها الاحتلال .