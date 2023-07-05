رغم عدوان الاحتلال.. السلطة تعتقل أحد كوادر الجهاد في طولكرم

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها بحق شعبنا والتي كان اَخرها في جنين ومخيمها ما أدى لاستشهاد 13 مواطناً وأكثر من 120 جريحًا، أقدم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء على اعتقال المجاهد جميل جمال جعار (24 عامًا) من بلدة علار بمحافظة طولكرم.

وأفادت مصادر صحفية أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل المجاهد جعار بعد استدعائه للمقابلة، حيث قام باحتجازه دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل الاعتقال، واقتحام منزل عائلته وتفتيش ومصادرة ممتلكات شخصية.

والمحرر جعار من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وأسير سابق أمضى 6 أشهر في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال لدى السلطة أكثر من مرة وهو وحيد أهله ومتكفل برعايتهم نتيجة مرض والده.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.