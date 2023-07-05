بالصور ضبط مواد خام مُعدة لتصنيع مفرقعات خطرة في خانيونس

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالاشتراك مع قسم التحري وقسم مباحث معن بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مواد خام وأغراض معدة لصناعة 1000 قطعة من المفرقعات النارية.

وأوضحت مباحث التموين أنها ضبطت مواد خام متنوعة وأدوات تستخدم في صناعة المفرقعات النارية داخل منزل المدعو (م، غ)، وباستجوابه أفاد بقيامه بصناعة المفرقعات النارية وتسويقها.

وذكرت مباحث التموين أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أنها صادرت المفرقعات، وأحالت ملف القضية لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وأكدت أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة.







