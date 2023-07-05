قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجّهوا صفعة قوية لكيان العدو في مخيم جنين

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، أنّ الفلسطينيين وجّهوا صفعة لكيان العدو الصهيوني في مخيم جنين، وألحقوا به خسائر فادحة على كل الأصعدة.

وأشار قاآني في تصريح صحفي إلى أن النظام الصهيوني أحضر جميع قواته إلى الميدان في مخيم جنين، لكنه تلقى ضربة موجعة من الشاب الفلسطيني.

وقال: "في بعض الأيام ينفذ الفلسطينيون أكثر من 30 عملية في الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني".

وأضاف: "أبناء فلسطين لم يكونوا في يوم من الأيام أقوياء كما هم اليوم، ومن ناحية أخرى، لم يكن الإسرائيليون المجرمون في مشاكل وانقسامات وبؤس كما هم اليوم".

واستبسل المقاومون الفلسطينيون في مخيم جنين بقيادة سرايا القدس- كتيبة جنين، في التصدي لعدوان الاحتلال الغاشم الذي أدى إلى ارتقاء 12 مواطناً وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 بجراح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل.