سعر الذهب في المغرب عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الأربعاء 5-7-2023

سعر الذهب في المغرب عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 5-7-2023 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص من المهتمين في هذا البلد العربي من أجل الوصول إلى أسعار الذهب في المغرب الجديد أي بالتعاملات الفورية بالأسواق ، وقام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نجيب فيها عن جميع التفاصيل الخاصة بذلك .

ونذكر الجميع في هذه الفقرة الخاصة بسعر الذهب في المغرب عيار 21 و18 اليوم الأربعاء بأن فريق الموقع يقوم على مدار الأيام الماضية القليلة في نشر سلسلة مقالات عدة نتحدث من خلالها عن هذه الأسعار .

سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 5-7-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي على النحو التالي :

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 603.29 درهم $61.81

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 553.02 درهم $56.66

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 527.89 درهم $54.09

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 452.48 درهم $46.36

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 351.92 درهم $36.06

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 301.65 درهم $30.91

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 18,762 درهم $1,922

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 4,223 درهم $432.70

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 603,294 درهم $61,814

سعر الذهب في المغرب اليوم

سعر الذهب في المغرب اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في المغرب بعملة درهم مغربي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يوليو 604.06 528.57 453.05 352.37 302.03

3 يوليو 606.43 530.64 454.83 353.75 303.21

2 يوليو 610.83 534.49 458.13 356.32 305.41

1 يوليو 611.25 534.86 458.45 356.57 305.63

30 يونيو 611.33 534.92 458.50 356.61 305.66

29 يونيو 607.14 531.26 455.36 354.17 303.57

28 يونيو 606.95 531.09 455.22 354.06 303.48

27 يونيو 609.13 533.00 456.86 355.33 304.57

26 يونيو 614.86 538.02 461.15 358.67 307.43

25 يونيو 616.51 539.46 462.39 359.63 308.26

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر سعر الذهب في المغرب عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 5-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .