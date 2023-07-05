غزة: وفاة طفل وإصابة آخر خلال حوادث السير منذ أمس

توفي طفل وأصيب شخص آخر إثر حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة، أن 12 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها وفاة وإصابة واحدة متوسطة، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 22 مركبة، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

وقالت: إن الطفل بهاء محمد صلاح مهرة 4 أعوام، سكان جباليا البلد، توفي أمس الثلاثاء، نتيجة دهسه من قبل مركبة نوع "سكودا لون أبيض".

وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقًا وأوقفت سائق المركبة وهو المواطن (م، م) 28 عامًا، وحجزت المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.