سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء – أسعار الذهب في الأردن لحظة بلحظة

سعر جرام الذهب في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاربعاء الموافق 5-7-2023 ، حيث وضع لكم فريق الموقع التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن أسعار الذهب بالتعاملات الفورية بالأسواق .

وتأتي هذه المقالة التي حرصنا فيها بكل قوة على نشر سعر الذهب في الأردن اليوم الاربعاء ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف بشكل دوري على نشرها حتى تعم الفائدة ويتمكن الجميع من الوصول إليها .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 5-7-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 43.83 دينار $61.81

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 40.17 دينار $56.66

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 38.35 دينار $54.09

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 32.87 دينار $46.36

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 25.57 دينار $36.06

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 21.91 دينار $30.91

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى وصل عند مستوى 1,363 دينار $1,922

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 306.79 دينار $432.70

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 43,826 دينار $61,814





سعر الذهب في الاردن اليوم عيار 21

كما وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يوليو 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

3 يوليو 43.83 38.35 32.87 25.57 21.92

2 يوليو 43.79 38.32 32.84 25.54 21.89

1 يوليو 43.79 38.32 32.84 25.54 21.89

30 يونيو 43.80 38.32 32.85 25.55 21.90

29 يونيو 43.52 38.08 32.64 25.38 21.76

28 يونيو 43.55 38.11 32.67 25.41 21.78

27 يونيو 43.65 38.19 32.73 25.46 21.82

26 يونيو 43.86 38.38 32.89 25.58 21.93

25 يونيو 43.80 38.32 32.85 25.55 21.90

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر سعر جرام الذهب في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاربعاء الموافق 5-7-2023 ان تكون قد نالت اعجابكم .