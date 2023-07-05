مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 5/7/2023، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت طلبة جامعيين وأسرى محررين.

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري أقامه قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل.

والمعتقلون هم: معتصم دعيس، وعبد الله دعيس، ونصر الله عبيدو، وجميعهم من الخليل، واقتادهم جنود الاحتلال إلى مراكز الاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت الطالب في جامعة النجاح وعضو مجلس اتحاد الطلبة والأسير المحرر عبد الله إسلام حامد البيتاوي من منطقة الضاحية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نصر الدين الخراز من منطقة شارع بيكر، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز الاعتقال.

وطالت اعتقالات الاحتلال شابين من بيت لحم، وهما محمد هاني صومان (28 عاماً) من منطقة حارة الفواغرة، وإبراهيم ناصر الورديان (24 عاماً) من حي سوق الحلال ببيت لحم.