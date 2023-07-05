ماذا طلبت مديرية التربية والتعليم – جنين من مصححي الثانوية العامة ؟

طالبت مديرية التربية والتعليم – جنين اليوم الأربعاء 5/7/2023 جميع المعلمين المكلفين بالتصحيح في امتحانات الثانوية العامة التوجه الفوري والالتحاق بمركز التصحيح لاستكمال العمل خلال هذا اليوم للأهمية القصوى وحرصاً على المصلحة العامة.

وكان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم قيس نبهان، أكد أن مركز جنين كان متقدمًا على باقي المراكز في عملية التصحيح قبل العدوان، مشيرًا إلى أن تعطيل المركز جراء العدوان لن يؤثر على عملية التصحيح.

وأوضح نبهان في تصريحات سابقة لوكالة فلسطين اليوم، أن موقع مركز التصحيح في جنين يقع خارج المخيم، مضيفًا أنه من الممكن الوصول له بسيارة دون أي مخاطرة بحياة أحد.

وبيّن مدير عام الامتحانات، أنه سيتم نقل صناديق الامتحانات من مركز جنين إلى أحد المراكز الأخرى الآمنة، في حال استمرار العدوان "الإسرائيلي" حتى اليوم الأربعاء، لافتًا أن عملية التصحيح ستنتهي في الوقت المحدد وفق أجندة الوزارة.

وحول موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، كشف أن الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون في منتصف شهر يوليو كحد أقصى، وسيتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية شهر 7 الجاري في الضفة وغزة.

كما أوضح أن التعجيل في إعلان النتائج قبل نهاية شهر يوليو، حتى يتمكن الطلبة من إعادة الامتحان في الدورة الثانية، والتوجه إلى التسجيل في المديريات.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت الليلة الماضية من مخيم جنين بعد عدوان استمر لـ 48 ساعة أدى لاستشهاد 12 مواطناً بينهم 100 إصابة بينها 25 خطيرة ، مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية .