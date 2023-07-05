استمرار البحث عن مخلفات للاحتلال في جنين بعد الانسحاب الليلة الماضية

تواصل طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، البحث عن أي مخلفات للاحتلال في مخيم جنين، تخوفا من وجود أي أجسام مشبوهة أو متفجرة، وكذلك فحص المنازل الآيلة للسقوط بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم قبيل منتصف الليلة الماضية.

وقال رئيس بلدية جنين، نضال عبيدي، إن الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص باشرت بحصر الأضرار بالكامل وتقديم المساعدات، فيما باشر المواطنون الذين خرجوا من منازلهم بالعودة اليها.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت الليلة الماضية من مخيم جنين بعد عدوان استمر لـ 48 ساعة أدى لاستشهاد 12 مواطناً بينهم 100 إصابة بينها 25 خطيرة ، مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية .