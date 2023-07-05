الاحتلال سمح بنشر صورة وأسم الجندي "الإسرائيلي" الذي قتل في جنين بالأمس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
05 يوليو 2023
نقل جنود.jpg
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قالت القناة 12 العبرية اليوم الأربعاء 5/7/2023 أن الاحتلال سمح بنشر أسم وصورة الجندي الذي قُتل خلال اشتباكات جنين وهو "دافيد يهودا يتسحاك" من سكان بيت ايل، خدم في وحدة أيغوز.

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن مساء أمس الثلاثاء 4/7/2023، مقتل جندي صهيوني بعد تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية بجنين، بالضفة المحتلة.

الجندي المقتول في جنين.jpg
 

وأعلنت  سرايا القدس- كتيبة جنين، أن وحدة الهندسة التابعة لكتيبة جنين نفذت عملية تفجير بعبوة (طارق1) بعربة تايجر المصفحة ما أدى الى تدمير الجزء الأمامي من العربة وإعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وكان الاحتلال "الاسرائيلي" زعم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة نحو سديروت والقبة اعترضتها.

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