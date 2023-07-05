تغريم نيمار أكثر من 3 ملايين دولار بسبب قوانين البيئة!

فرضت السلطات البرازيلية غرامة باهظة على نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بسبب انتهاك قوانين البيئة، بعد بنائه بحيرة اصطناعية في قصره المطل على الشاطئ.

ويقع مقر إقامة نيمار في بلدة "مانغاراتيبا" على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت هيئة البيئة في "مانغاراتيبا" في بيان إن مخالفات بيئية حدثت أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر.

وتم تغريم نيمار بمبلغ 3.3 مليون دولار لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي، وذلك وفق ما أفادت السلطات المحلية أمس الاثنين.

وفرض المجلس البلدي في "مانغاراتيبا" أربع غرامات بسبب" مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة اصطناعية في قصر اللاعب” بحسبما أشارت أمانة المجلس.

وإضافة للغرامة، سيتم التحقيق في القضية مِن قِبل مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة، من بين هيئات أخرى لمراقبة البيئة.