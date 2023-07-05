أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 على النحو التالي: -

بندورة 2.5 شيكل

بصل 2.5 شيكل

بطاطا بلدية 2 شيكل

ليمون 3 شيكل

خيار حمام 2 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة" 3 شيكل

فلفل حار 2 شيكل

باذنجان 1 شيكل

خيار بلدي 3 شيكل

بنجر 4 شيكل

لفت 1 شيكل

جزر أحمر 3 شيكل

جزر عادي 2 شيكل

بطاطا حلوة 1 شيكل

ثومة 6 شيكل

بطاطا صغيرة 1.2 شيكل

كوسا 2 شيكل

يقطينة 4 شيكل

فلفل سلطان 2 شيكل

ملفوف أبيض 3 شيكل

ملفوف أحمر 2 شيكل

زهرة 2.5 شيكل

قرع 4 شيكل

بندورة شيري 4 شيكل

بازيلاء خضراء 6 شيكل

ملوخية 2 شيكل

دجاج 10 شيكل

لحوم حمراء 38 شيكل

طبق البيض 13 شيكل