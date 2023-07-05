هنية: الأيام القادمة ستكشف حجم الهزة التي ألحقتها المقاومة بالعدو في جنين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة لمقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، بأن الزمن الذي يمارس فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني دون تدفيعه الثمن قد ولى.

وقال هنية، في بيان صحفي، ليلة الأربعاء، إن جنين لقنت العدو درساً في المقاومة والصمود، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكشف عن "حجم الهزة العنيفة التي ألحقتها المقاومة بالعدو، وستجبره على إعادة حساباته كثيراً عند التفكير في العدوان على شعبنا مرة أخرى".

وأضاف بأن الاحتلال "فشل واندحر من مخيم جنين يجر أذيال الخزي والهزيمة، وبعد أن وقف المقاومون الأبطال من مختلف أذرع المقاومة صفا واحدا، ليزرعوا الرعب في طريق جيش الفاشيين الجدد".

ولفت هنية، إلى أن كل الخيارات لإسناد جنين وأبطالها كانت على الطاولة، مذكراً بعملية الدهس في تل أبيب والتي أدت لإصابة ثمانية مستوطنين، الثلاثاء، وما يجري في مناطق الضفة المختلفة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته "كان حاضنا لجنين ومساندا لها في معركتها البطولية، وأنّ المقاومة هي عنوانه وخياره الاستراتيجي لرد العدوان".

وتابع: "لقد أوصلنا رسائل واضحة للعدو عبر جميع الأطراف بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري، وعلى العدو أن يوقف عدوانه فورا".



كما باركت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" "الصمود الأسطوري والنصر المؤزر" الذي حققته المقاومة في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن فاتورة الحساب مع الاحتلال لم تغلق.

وقالت في بيان، ليل الثلاثاء/الأربعاء، لقد خرج الاحتلال "يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع".

وأكدت أن الأيام ستثبت أن "قيادة العدو أخطأت التقدير، وأن جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو".

وأشارت إلى أن معركة جنين، ستكون "انطلاقة جديدة بقوة وصلابة وبأس شديد لمجاهدينا، وستبقى جنين عصية على الانكسار، وستخرج من تحت الركام أصلب عوداً وأكثر تطويراً لسلاحها وتكتيكاتها".

ولفتت بأن "الزمن لن يعود للوراء، وأن ما ينتظر العدو أدهى وأمرّ، ففاتورة الحساب لا زالت مفتوحة، وسنجعله يعض أصابع الندم على حماقاته بحق أقصانا وضفتنا وأسرانا".

وانسحبت قوات الجيش الاسرائيلي من مخيم جنين، ليلة الأربعاء، بعد عدوان استمر ليومين، خلف 12 شهيداً وعشرات الجرحى، ودماراً كبيرا في البنية التحية، وتشريد قرابة أربعة آلاف فلسطيني من المخيم، بالإضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي من قوات النخبة.