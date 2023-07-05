سرايا القدس- كتيبة جنين: المقاومة وعلى رأسها "كتيبة جنين" سطرت أروع ملاحم البطولة وكبدت العدو خسائر فادحة

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، أنه سطرت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين وعلى رأسها سرايا القدس - كتيبة جنين خلال معركة "بأس جنين" البطولية اروع الملاحم والبطولة والفداء وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات في جولة جديدة من صولات كتيبة جنين سيسجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إننا أمام هذا النصر الذي رسمته سرايا القدس - كتيبة جنين بدماء القادة قبل الجند.. ونتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامد في مخيم جنين الذين كانوا الحضن الدافئ والحصن المنيع للمقاومة خلال المعركة، مبرقة التحية الممزوجة بالعزة والكرامة الى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى الأكرم منا جميعا على ما قدموه من تضحيات عظيمة خلال المعركة".

ووجهت "كتيبة جنين"، التحية إلى أهالي مدينة جنين وريفها وكافة المدن الفلسطينية التي احتضنت أهالينا وأثبتوا أنهم حاضنة قوية للمجاهدين.

كما توجهت سرايا القدس - كتيبة جنين بالتحية الى كافة طواقم الاسعاف والدفاع المدني والبلديات الذين ما ادخروا جهداً في انقاذ واسعاف وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا من غطرسة هذا العدو المجرم، مبرقةً أيضاً التحية لكافة الطواقم الصحفية والإعلام المقاوم التي كشفت وجه هذا الاحتلال المجرم الذي عاث فساداً في المخيم وأظهرت عنجهيته في استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ..

الحمد لله الذي أعز جنده وننصرهم..وأذل اليهود وقهرهم..وجعل الصهاينة عبرة لمن اعتبر.. على أيدي أبناء سرايا القدس كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكافة مقاتلي الشعب الفلسطيني.

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد يا أهلنا الصامدين في مخيم جنين

لقد سطرت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين وعلى رأسها سرايا القدس - كتيبة جنين خلال معركة "بأس جنين" البطولية اروع الملاحم والبطولة والفداء وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات في جولة جديدة من صولات كتيبة جنين سيسجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار.

وإننا أمام هذا النصر الذي رسمته سرايا القدس - كتيبة جنين بدماء القادة قبل الجند.. نتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامد في مخيم جنين الذين كانوا الحضن الدافئ والحصن المنيع للمقاومة خلال المعركة، كما نبرق بالتحية الممزوجة بالعزة والكرامة الى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى الأكرم منا جميعا على ما قدموه من تضحيات عظيمة خلال المعركة.

كما نتوجه بالتحية إلى أهالي مدينة جنين وريفها وكافة المدن الفلسطينية التي احتضنت أهالينا وأثبتوا أنهم حاضنة قوية للمجاهدين.

كما توجه سرايا القدس - كتيبة جنين التحية الى كافة طواقم الاسعاف والدفاع المدني والبلديات الذين ما ادخروا جهداً في انقاذ واسعاف وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا من غطرسة هذا العدو المجرم.

نتقدم بالتحية لكافة الطواقم الصحفية والإعلام المقاوم التي كشفت وجه هذا الاحتلال المجرم الذي عاث فساداً في المخيم وأظهرت عنجهيته في استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سرايا القدس - كتيبة جنين