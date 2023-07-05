مختصون: العملية العسكرية ضد جنين "فاشلة بامتياز" و"إسرائيل" خرجت تجر أذيال الخيبة والهزيمة

مرة أخرى يُصاب الاحتلال "الإسرائيلي" بفشل ذريع خلال عمليته العسكرية التي انتهت بانسحابه الذليل من أرض جنين بعد بسالة المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس- كتيبة جنين في الدفاع عن المخيم خلال يومين كاملين.

أكثر ما حققه الاحتلال "الإسرائيلي" في عمليته العسكرية على جنين هو تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين، فيما فشل العدو في الوصول للمقاومين الذين أثبتوا قدرتهم ومرونتهم في إدارة المعركة والمناورة فيها بكل حكمة. بحسب العديد من المختصين.

المختص في الشأن "الإسرائيلي" عصمت منصور، اعتبر أن جيش الاحتلال مع اندحاره من جنين، لم يحقق العدوان ولو هدف واحد سوى التدمير واستهدافه للبنية التحتية والقتل والتنكيل بالمدنين.

عملية فاشلة

وقال منصور في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "هذه العملية كانت محكومة بالفشل منذ اللحظة الأولى، والعدو كان يسعى لعملية سريعة في جنين؛ ولكن الاحتلال وعلى رأسه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو خارجوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة".

وأضاف منصور: "المقاومون وخاصة "كتيبة جنين" اثبتوا انهم متمرسون وأداروا المعركة باقتدار وحكمة ومناورة عالية، وفوتوا على العدو فرصة تصفيتهم وتسجيل صورة انتصار".

نموذج جنين فريد

واعتقد المختص في الشأن "الإسرائيلي"، أن هذه النتيجة ستعني أن الجولة القادمة مسألة وقت، وأن نموذج جنين لم يحافظ على فرادته فقط، بل تفوق على ذاته.

كما رأى أن لهذه المعركة ما بعدها، من خلال تعزيز مكانة المقاومة الفلسطينية وحضورها وحجم الالتفاف الكبير من الجماهير حولها، معتقدأً بأن الاحتلال سيحاول إعادة الكرة وتوجيه ضربة أخرى لجنين".

وقال منصور: "الخبرة التي حصلت عليها المقاومة و"كتيبة جنين" ستخدمهم في المواجهة القادمة مع الاحتلال الصهيوني، مبيناً أن منطق القوة والعنجهية فشل أمام المقاتلين الشجعان.

فاشلة بامتياز

ومن جانبه، اتفق الخبير العسكري الأردني فايز الدوري، مع سابقه، أن العملية العسكرية "الإسرائيلية" ضد جنين، "كانت فاشلة بامتياز"، فالعناصر المقاتلة في *كتيبة جنين* وبقية الفصائل لازالوا في أوج قوتهم.

وقال الدوري في تصريحات صحفية: "أنه عندما نتحدث عن "كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس"، فإننا نتحدث عن مقاتلين لديهم لياقة عالية واختصاصات متعددة، وبالتالي يوجد أمامهم فرصة لإيقاع خسائر في جيش الاحتلال".

"اسرائيل" لم تحقق أهدافها

واعتقد الخبير العسكري بأنه قد تكون العملية مكلفة من حيث تهجير 4 آلاف من سكان مخيم جنين، ومن حيث تدمير شبكة الصرف الصحي والكهرباء، لكن العنصر المقاتل سليم ومعافى، و"إسرائيل" لم تحقق أهدافها.

وكانت انسحبت قوات الجيش الاسرائيلي من مخيم جنين، ليلة الأربعاء، بعد عدوان استمر ليومين، خلف 12 شهيداً وعشرات الجرحى، ودماراً كبيرا في البنية التحية، وتشريد قرابة أربعة آلاف فلسطيني من المخيم، بالإضافة إلى مقتل جندي "إسرائيلي" من قوات النخبة.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن وحدة الهندسة التابعة لكتيبة جنين نفذت عملية تفجير بعبوة (طارق1) بعربة تايجر المصفحة ما أدى الى تدمير الجزء الأمامي من العربة وإعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، فجر اليوم الأربعاء 5-7-2023، أن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها وقادت "كتيبة جنين" ومقاتلوها البواسل هذا الانتصار الكبير.

وأضاف القائد النحالة في تصريح صحفي: "أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين".