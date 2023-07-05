بالفيديو قوات الاحتلال تعاود اقتحام مدينة جنين لسحب قناصتها العالقين

عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 5-7-2023، لاقتحام مدينة جنين من شارع الناصرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مدينة جنين من شارع الناصرة وسُمعت دوي انفجارات.

وبحسب المصادر، فإنه تم إلقاء عبوات محلية صوب قوات الاحتلال التي دخلت أطراف جنين لسحب قوات القناصة العالقين في بنايات سكنية.

وفي وقت سابق انسحب جيش الاحتلال من محيط مخيم جنين بعد يومين كاملين من حصار المخيم ومحاولاته لدخوله والتي جوبهت بمقاومة شرسة من قبل مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين والمقاومة.